Нью-Дели, 4 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года импорт Индией российской нефти увеличился более чем на 18%, в результате чего РФ стала вторым из самых крупных поставщиков энергоносителей индийской стороне. Об этом 4 октября сообщает газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно этим данным, Россия вышла на второе место после Саудовской Аравии по объему экспорта свое нефти в Индию, переработчики нефти из которой в сентябре импортировали каждый день о 879 тыс. баррелей «чёрного золота», в результате чего закупки индийской стороны нефти из ФР взрос на 18,5%.

Также указывается, что эксперты рассказали изданию, что «Индия может закупать в текущем квартале больше российской нефти» из-за сезонного роста её внутреннего спроса и доля нефти из РФ на индийском рынке может ещё увеличиться в случае, если Евросоюз запретит импорт российской нефти с декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нефтяные компании России на фоне приближающихся санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток не по трубопроводам, а по железной дороге — впервые с 2016 года.