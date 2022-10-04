Владивосток, , 09:41 — REGNUM В Пограничном и Тернейском округах начался отопительный сезон — тепло подают на социально значимые объекты. Остальные города и районы Приморья будут подключать исходя из погодных условий, сообщили к пресс-службе правительства края.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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На утро 4 октября запущено в работу девять котельных, которые отапливают 17 объектов соцкульбыта.

На очереди запуск тепла в Красноармейском районе.

Зимой 2022–2023 годов в крае будет работать 822 котельные, которые обеспечат теплом 1710 больниц, школ, детских садов и 11 769 жилых домов.

«Подготовка к отопительному сезону практически завершена. Остались те работы, которые не влияют на подачу тепла потребителям — ремонт помещений и вспомогательного оборудования котельных, бойлерных и тепловых пунктов, благоустройство после замены теплотрасс», — заверили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ТГК-2 пообещала обеспечить все костромские дома теплом к 7 ноября.