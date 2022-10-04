Сатка, Челябинская область, , 09:41 — REGNUM В Сатке Челябинской области директор одного из предприятий отдан под суд за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следователей, в 2020 году ООО выполняло работы по муниципальным контрактам. В частности, в посёлке Бердяуш Сосновского района проводился капитальный ремонт котельной. Строительный контроль осуществляло другое ООО. Его директор и мог получить от представителей фирмы, выполнявшей работы, 305 тыс. рублей за невыявление нарушений.

Также гражданину вменяют незаконное производство специальных технических средств для негласного получения информации и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Уголовное дело рассмотрит Саткинский городской суд.