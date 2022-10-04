Лондон, 4 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Россия может провести демонстрационные испытания ядерного оружия. Об этом НАТО предупредило страны, являющиеся участницами альянса, пишет британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

СМИ ссылается на слова высокопоставленного источника в сфере обороны. По его данным, в НАТО считают, что Россия может провести испытания ядерного оружия в Чёрном море, показав готовность применить оружие массового поражения на территории бывш. УССР.

Также газета не исключает, что Россия может применить в ходе специальной военной операцией тактическое ядерное оружие. Однако указывает, что такой сценарий сопряжён с рисками для Москвы. В частности, в случае ошибки могут пострадать российские города.