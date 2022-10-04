Баку, , 09:39 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы (ВС) Армении в обстрелах позиций на границе в ночь на 4 октября. Заявление распространяет пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

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«Вели интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зивель, Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, а также Агдам и Гаралар Товузского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС Азербайджана приняли ответные меры. Ответственность за произошедшее Баку возложил на Ереван.

Ранее 4 октября минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах на границе из миномётов. Данных о погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что последний раз в Азербайджане обвиняли Армению в обстрелах 23 сентября. Тогда Ереван опроверг эти заявления.

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