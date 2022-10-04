Екатеринбург, 4 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Свердловская область стала антилидером среди регионов России по числу загрязнённых водоёмов. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Александр Комаров ИА REGNUM Водоём

На регион пришлось 25% загрязнённых водоёмов всей страны, приводит ТАСС данные исследования. В список регионов с наибольшим загрязнением также вошли Московская область (9,4%), Мурманская область — (8,8%) Новосибирская и Омская области (по 4,2%).

По данным исследования, число случаев экстремального загрязнения водоемов в России выросло на 28% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. При этом показатель менее серьёзных загрязнений снизился на 15%.