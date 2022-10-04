Бухарест, 4 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Агентства по охране окружающей среды и полицейскими Румынии, на одном из крупнейших региональных химических заводов уезда Дымбовица в южном регионе страны были задержаны 20 человек. Об этом 4 октября сообщает «Румынское телевидение».

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По предварительным данным, задержанным лицам предъявлено обвинение в причастности к вывозу за пределы предприятия и последующей попытке утилизации 44 тонн токсических отходов. Как утверждают независимые эксперты, соответствующие отходы представляют серьезную угрозу для экологии региона, а также здоровью человека.

Расследованием дела занимается генеральная прокуратура Румынии.

Напомним, ранее румынское правительство объявило о реализации масштабной акции по поддержке экологических проектов и созданию рекреационных зон на всей территории государства.