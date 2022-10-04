Ярославль, 4 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов вернулся из отпуска и провёл общегородское совещание в мэрии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

мэрия Ярославля Илья Мотовилов

В плановый отпуск Мотовилов ушёл 19 сентября, вскоре после выборов губернатора и депутатов муниципалитета Ярославля. Новому созыву предстоит выбрать и нового мэра города. Многие в Ярославле ожидали назначения нового и. о. мэра, который и станет главным претендентом на этот пост. Однако пока этого не произошло — городом продолжает руководить Илья Мотовилов, пришедший работать в мэрию ещё при прежнем главе города Владимире Волкове.

«На сегодня у нас повестка достаточно короткая, потому что дальше планируется совещание у губернатора», — сказал в завершение совещания Илья Мотовилов.

Главным претендентом на место мэра неофициально по-прежнему называют заместителя председателя правительства Ярославской области Артёма Молчанова. Впрочем, не исключено, что и в случае его избрания Илья Мотовилов останется работать в мэрии, или же перейдёт в правительство региона.