4 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Тот факт, что факт гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ, говорит о том, что ФСБ работает достойно. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 10:47 — REGNUM Признание гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова о передаче Киеву информации о происходящем на станции, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди удивлены тем обстоятельством, что его просто выдворили за пределы региона.

Предатель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну что здесь скажешь?! Вроде и фамилия русская, и образован, а всё равно зомбирован. Добренькие мы. Они наших атомщиков долго в заложниках держали», — поделился мнением Олег Кальянов.

«Был начальником, уважаемым человеком, а стал кастрюлеголовым расходным материалом. Да ещё и в изменники запишут — и на рудники. Дурак», — считает Светлана.

«Теперь понятно, почему укропы «обстреливали» ЗАЭС вокруг и около. У них там свой стукачонок сидел», — отмечает Светлана Сычева.

«Ну продажные они всё-таки! Этот «феномен» ещё надолго», — считает Марина Павлюченкова.

«А почему его просто выслали на киевскую территорию, а не под суд?» — спрашивает Ольга Дубовицкая.

«Почему этого гендиректора к стенке не поставили, по законам военного времени — вышка! Он же провоцировал ядерную войну!» — спрашивает Наталья Ульянова.

«Сотрудничать с киевским режимом нельзя, это террористы, с ними вообще контактировать нельзя», — отмечает Варламий Захаров.

«Интересно, и каково ему было с ними любезничать, осознавая, что его контрагенты могут убить доверившихся ему коллег? Чем, интересно, он себя оправдывал?.. Неужели это более патриотично — «думать» о киевских террористах в ущерб своим непосредственным близким, да еще которые зависят от него? Не представляю просто…» — поделился мнением Павел Ермолаев.

«Так «патриотично» подвергать свою страну ядерной катастрофе, подставлять под удар свою страну и АЭС вместе со своими людьми», — иронизирует Анна Калинина.

Запорожская АЭС (сс) DENAMAX

«Значит, ФСБ поняла по действиям ВФУ и качеству обстрелов, что кто-то сидит на станции на самом верху и им всё сдаёт. Слава Богу, нашли паразита», — считает Сергей М.

«Ну, теперь будет отвечать по всей строгости закона, ведь из-за его сотрудничества могла произойти атомная катастрофа», — считает Дарья Максимова.

«Выгнали и забыли. Теперь наш будет. Так и должно было быть сразу. Без этих шпионских игр. Надо было на второй день вызвать его и сказать, что он уволен. Ещё в марте месяце», — считает Олег Павлов.

«Видимо, сначала обещали денег, а потом кинули, вот и пошел сдаваться, чтобы хоть свою жалкую жизнь спасти», — предположила Эльвира Голованова.

«На ЗАЭС нужно посадить кого-то крупного, типа Меркель. Вот тогда обстрелы прекратятся», — считает Александр Сергеев.

«Всех директоров и замов на новых территориях — менять однозначно! Они все связаны с СБУ по роду своей деятельности и должности, имеют обширные связи с другими руководителями и, конечно, злые, что пришлось лишиться своих огромных доходов и спокойной жизни. Не повторяйте ошибки, допущенной с бандеровцами при Хрущеве», — призывает Александр Лысенко.

Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ (сс) IAEA

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Игорь Мурашов признался в том, что он передавал спецслужбам нацистского киевского режима информацию о том, что происходило на атомной станции.

По данным телеканала «Россия 24», Мурашов был выдворен на находящуюся под контролем Киева территорию за «осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

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