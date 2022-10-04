Москва, , 09:33 — REGNUM Эксперименты с космическими аппаратами иностранных государств проводят на орбите Земли российские Космические войска. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны РФ по случаю 65-летия Космических войск.

Спутник Nasa.gov

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на протяжении года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было выявлено свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября первый спутник проекта российской глобальной многофункциональной спутниковой системы «Сфера» был доставлен на космодром Восточный для подготовки к запуску.