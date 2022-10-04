Тегеран, 4 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Иран заключил соглашение о зачислении своих размороженных финансовых активов в центральный банк одной из соседних стран, сообщило агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Речь идет о средствах, которые были заблокированы правительством Южной Кореи. Какое государство примет активы не уточняется.

В Тегеране подчеркивают, что переговорному процессу, который длился «много месяцев» мешал Вашингтон, недавно объявивший о готовности прийти к прежним договоренностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что меры, которые предпринимается в рамках снятия антииранских санкций, дают позитивный результат. Глава МИД отметил, что деятельность Тегерана заключается в переговорах и обмене сообщениями.