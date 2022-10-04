Южно-Сахалинск, , 09:33 — REGNUM На Сахалине специально созданная 26 сентября комиссия по вопросам мобилизации рассмотрела более 300 жалоб поступивших от граждан, сообщили 4 октября в правительстве островного региона.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: На Сахалине уточнили, когда семьи мобилизованных получат по 300 тыс. рублей

«Основные причины обращения к нам — несогласие с призывом и поддержка семей мобилизованных сахалинцев. Комиссия оказывает всестороннее содействие в объективном рассмотрении вопросов, а военный комиссариат уже принимает решение, может ли человек быть мобилизован», — рассказал председатель Общественной палаты Сахалина Владимир Иконников.

Для решения вопросов социальной поддержки мобилизованных и их семей в работу подключаются профильные министерства правительства области и муниципальные власти. Сложные проблемы решаются напрямую через губернатор Сахалина Валерия Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса жителей Сахалина получат единовременные выплаты в сумме 300 тыс. рублей после формирования приказа Минобороны РФ.