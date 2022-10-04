Владивосток, 4 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Знаком «Доброволец Приморья» наградят активную молодежь — ходатайства от волонтерских организаций на присуждение награды принимаются до 21 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

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Отличительным знаком наградят добровольцев, добившихся высоких результатов в работе.

«Учитывается личный вклад в развитие добровольческого движения, социальная значимость, популяризация идей и здорового образа жизни, организация патриотических акций и мероприятий», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о единой системе возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью добровольцев (волонтёров).