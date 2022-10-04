Обнинск, Калужская область, 4 октября 2022, 09:51 — REGNUM Первая в Обнинске православная группа имени святого праведного Иоанна Кронштадтского торжественно открылась в детском саду «Дюймовочка», сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.
Процесс воспитания и обучения в новой детсадовской группе будет основан на системе «Русская классическая школа» с элементами программы Монтессори.
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