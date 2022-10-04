Обнинск, Калужская область, 4 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Первая в Обнинске православная группа имени святого праведного Иоанна Кронштадтского торжественно открылась в детском саду «Дюймовочка», сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

eparhia-kaluga.ru Православная группа открылась в обнинском детском саду «Дюймовочка»

Процесс воспитания и обучения в новой детсадовской группе будет основан на системе «Русская классическая школа» с элементами программы Монтессори.

«На сегодняшний день в группе будут воспитываться дети из 17 семей», — отметили в епархии.