Сеул, , 09:32 — REGNUM В августе 2022 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 16%, до 17,72 трлн вон (~$12,36 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

По их словам, это рекордный показатель с декабря прошлого года, когда жители страны потратили на онлайн шоппинг 17,81 трлн вон (~$12,48 млрд).

Известно, что продажи продуктов в Южной Корее выросли на 27,3%, а объём транзакций в сфере транспортных услуг и туризма увеличился в два раза. Однако объём средств, потраченный на доставку еды, напротив, сократился на 7,7%.

74,7% транзакций пришлись на мобильные устройства, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост показателей связан с периодом отпусков, а также с подготовкой к празднику сбора урожая и поминовения предков Чхусок.