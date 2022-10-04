Уфа, , 09:33 — REGNUM Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по Башкирии Ильясу Масаллимову предоставить доклад по инциденту в одной из частных поликлиник в республике. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инсульт Insultcure.ru

Сообщается, что в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет с рассказом о том, что в результате оказания женщине услуг в одной из частных клиник, ей стало плохо, пациентка была доставлена в медучреждение с подозрением на инсульт.

Отмечается, что по данному факту следователи в Башкирии организовали проверку.

Сообщается, что глава Следственного комитета России дал поручение Масаллимову предоставить доклад по данной ситуации.

«Результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба.