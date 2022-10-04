Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Проливной дождь и сильный ветер, которые наблюдались в Петербурге в минувшие сутки, заставили поработать оперативные службы. За сутки спасатели совершили 112 выездов на места, где упали деревья и слабо закрепленные конструкции, сообщили 4 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

пресс-служба ГУ МЧС по СПб. Непогода в Петербурге

Напомним, циклон пришел в Петербург во второй половине дня 3 октября. Только по предварительным данным, в городе выпало 12 мм осадков, что составляет 19% от нормы октября. Помимо дождя в Северной столице бушевал северо-восточный ветер, порывы которого достигали 18 м/с.

По данным на 08:00 мк, сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили 112 выездов на ликвидацию угрозы или падение деревьев и слабо закреплённых конструкций.

«К счастью, никто не пострадал», — уточнили в ведомстве, добавив, что все силы и средства РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) полностью готовы к ликвидации возможных происшествий, связанных с непогодой.