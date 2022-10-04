Вашингтон, 4 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют ввести ограничения экспорта полупроводников и микросхем в Китай. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

Издание, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что Вашингтон может объявить о новых планах уже на этой неделе. При этом администрация Джо Байдена планирует убедить союзников США присоединиться к антикитайским санкциям.

Ранее о планах США ограничить поставки чипов в КНР сообщало американское агентство Reuters.