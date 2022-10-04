Оренбург, 4 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело о внедрении вредоносной компьютерной программы на станции скорой помощи, в результате чего агенты ритуальных услуг незаконно получали информацию о вызовах бригад, сообщили 4 октября в Дзержинском райсуде города.

Скорая помощь

Специалист по защите информации станции скорой медицинской помощи признан виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном с использованием служебного положения.

Установлено, что сотрудник установил вредоносную компьютерную программу. В результате возник несанкционированный доступ к информации о вызовах бригад скорой помощи. Сведения направлялась в чат мессенджера «Телеграм», в частности, агентам ритуальных услуг. Кроме того, IT-специалист сфотографировал на мобильный телефон сведения о частной жизни сотрудника и пациента станции скорой помощи и отправил третьим лицам.

Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф. Его размер составил 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.