Донецк, , 09:24 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен звезды Героя Донецкой Народной Республики. Награду ему через представителей властей Чечни передал глава ДНР Денис Пушилин.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Он считает, что между ДНР и Чечней установились «братские взаимоотношения», которые «будут только укрепляться».

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Как сообщало ИА REGNUM, мать и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова также удостоены высоких наград. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил их орденами Дружбы. Награды президенту Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой и вице-президенту этого фонда Медни Кадыровой вручены за их благотворительную деятельность.

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