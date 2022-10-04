Донецк, 4 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен звезды Героя Донецкой Народной Республики. Награду ему через представителей властей Чечни передал глава ДНР Денис Пушилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Он считает, что между ДНР и Чечней установились «братские взаимоотношения», которые «будут только укрепляться».

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Как сообщало ИА REGNUM, мать и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова также удостоены высоких наград. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил их орденами Дружбы. Награды президенту Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой и вице-президенту этого фонда Медни Кадыровой вручены за их благотворительную деятельность.

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