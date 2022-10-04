Рамзана Кадырова наградили звездой Героя ДНР
Донецк, 4 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен звезды Героя Донецкой Народной Республики. Награду ему через представителей властей Чечни передал глава ДНР Денис Пушилин.
«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР», — написал Пушилин в телеграм-канале.
Он считает, что между ДНР и Чечней установились «братские взаимоотношения», которые «будут только укрепляться».
Читайте также: Кадыров сообщил, что он награждён орденом Александра Невского
Как сообщало ИА REGNUM, мать и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова также удостоены высоких наград. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил их орденами Дружбы. Награды президенту Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой и вице-президенту этого фонда Медни Кадыровой вручены за их благотворительную деятельность.
Ранее по теме: Глава ЛНР наградил мать и супругу Кадырова орденами Дружбы