Берлин, 4 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР поддерживают жители восточной части Германии. Об этом 4 октября написал саксонский политик Франк Рихтер в своей колонке для издания Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Многие люди на востоке республики, по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны. На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с [киевскими] номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z», — написал он в своём материале.

Также Рихтер отметил, что проживающие в восточной Германии люди не поддерживают антироссийские санкции Запада, выступая за «германо-российскую дружбу», напоминающую сотрудничество СССР и ГДР.

Кроме того, политик уточнил, что такие же настроения есть и в западной Германии, однако, по его мнению, в восточной части страны они особенно распространены, и добавил, что считает это обстоятельство связанным с историческими причинами, так как жители бывшей ГДР считают себя проигравшими в холодной войне наряду с жителями РФ.

Помимо того он напомнил, что после объединения Германии многие немецкие бизнесмены из западной части страны прикрывались «братскими» чувствами, проводя экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. В то же время для многих жителей восточной Германии объединение обернулось экономическими проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха раскритиковали «со всех сторон» за утверждение о том, что ФРГ находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным.