Кишинёв, , 09:24 — REGNUM Антиправительственная протестная акция в Кишинёве продолжается семнадцатый день. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба партии «Шор», организовавшей протест.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«Люди сопротивляются и ещё надеются, что в Республике Молдавия всё изменится к лучшему! Борись, Молдавия!» — говорится в сообщении.

Протестующие добиваются отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства. Они также выступают за досрочные президентские и парламентские выборы. На 9 октября объявлено о проведении митинга возле Великого национального собрания Молдавии.

Стоит отметить, что каждое воскресенье с 18 сентября «Шор» проводит массовые митинги. Данные о количестве участников разнятся. В пресс-службе партии сообщили, что 2 октября на акции было 50 тыс. человек, по данным полиции — 6 тыс.

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