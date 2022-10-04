Новосибирск, 4 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Новосибирске скончался один из мобилизованных, находящихся в пункте размещения. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нину Шалабаеву сообщает редакция «РБК Новосибирск».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Я узнала об этом вчера, — уточнила Шалабаева. — Я на связи с военной прокуратурой. Там работают следственные органы. Они должны сделать выводы, установить причины смерти».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов пяти регионов Сибирского федерального округа.

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В пункте формирования подразделений из мобилизованных сибиряков уже побывал губернатор Новосибирской области Андрей Травников и по его словам, основные вопросы размещения и обеспечения обмундированием мобилизованных уже решены.

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