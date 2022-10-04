Москва, , 09:29 — REGNUM Философ, политолог, социолог Александр Дугин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуацию с киевским режимом путём переговоров не решить — надо осознать, что никакого компромисса с этой страшной, темной, жестокой силой достичь не возможно.

Война Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мы имеем дело с варварской, страшной силой. Никаких правил больше нет, мы находимся совершенно в другой фазе мирового глобального противостояния. И надо отдать себе отчёт, что мягко, путем переговоров едва ли нам разрешить этот кризис. Мы должны быть сильными, мы должны побеждать, мы должны мобилизовать всё наше общество. Мы много над ними смеялись. Над выжившим из ума Байденом, над наркоманом Зеленским, но Запад очень жестко нас атакует, и подчас эффективно и болезненно. Эта тема насмешек над противником исчерпала себя, надо воспринимать эту битву всерьёз.

Наркоман и сенильный старик, общающийся с духами, это фасад. За этим стоит железная мощь англосаксонской и натовской цивилизации, Запада, либерализма, глобализма. Это результат последних 500 лет их истории.

Они стоят за свою идею, за абсолютно ложную и абсолютно бесчеловечную, но самое главное — в их мире нам вообще не отводится никакого места. Мы должны осознать, что мы приговорены, и никакого компромисса с этой страшной, темной, жестокой силой мы достичь не сможем. Мы должны быть мобилизованы на это фундаментальное противостояние для спасения России, человечества, мира в конечном итоге», — сказал Александр Дугин.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по мировой геополитике Юрий Баранчик высказался о гибели журналистки, философа и активистки Дарьи Дугиной (дочь Александра Дугина), автомобиль которой был подорван 20 августа в Подмосковье.