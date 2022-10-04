Будапешт, 4 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Запасы голубого топлива в венгерских хранилищах составляют 45% от всего годового потребления страны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на венгерско-узбекском бизнес-форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

По его словам, в среднем на европейском континенте этот показатель достигает 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Петер Сийярто предупредил, что введение лимита цен на природный газ из России приведет к прекращению его поставок в ЕС.

3 октября издание Index распространило информацию о том, что российская компания «Газпром» предоставила венгерской корпорации MVM отсрочку платежа за голубое топливо.