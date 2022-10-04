Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшую ночь выпало 12 мм осадков, что составляет одну пятую от нормы осадков октября, сообщил 4 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

В Ленинградской области же осадков было куда больше и интенсивнее.

«Метеостанция Шлиссельбурга отметила выпадение 33 мм дождя, что больше половины от положенного за месяц», — указал Леус, отметив, что пока эти данные предварительные.

Что касается прогноза на 4 октября, то Петербург останется во власти циклонического вихря. Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, пройдут кратковременные дожди.

«Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — подытожил специалист.