Москва, 4 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» готова создать тактические аптечки для военнослужащих, если от Министерства обороны РФ будет поставлена соответствующая задача. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

Аптечка

Ранее на одном из совещаний Военно-промышленной комиссии РФ поставили задачу пересмотреть состав аптечек, предоставляемых российским военнослужащим.

Корпорация представила Минобороны два варианта аптечек — из 13 и 23 компонентов.

«В её состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции — это минимум, который должен быть у бойца под рукой», — рассказали в Ростехе.