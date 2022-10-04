Ереван, 4 октября 2022, 09:19 — REGNUM ВС Азербайджана обстреляли из минометов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции, сообщили 4 октября в минобороны Армении.
В свою очередь в Азербайджане заявили об интенсивных обстрелах позиций вооружённых сил республики на границе с Арменией.
Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Азербайджан уже несколько десятилетий находятся в состоянии пограничного спора, главным образом из-за Нагорно-Карабахского региона.
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