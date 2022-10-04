Ереван, , 09:19 — REGNUM ВС Азербайджана обстреляли из минометов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции, сообщили 4 октября в минобороны Армении.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Третьего октября около 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — сообщили в минобороны.

В свою очередь в Азербайджане заявили об интенсивных обстрелах позиций вооружённых сил республики на границе с Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Азербайджан уже несколько десятилетий находятся в состоянии пограничного спора, главным образом из-за Нагорно-Карабахского региона.

Читайте развитие сюжета: Баку обвинил Ереван в обстрелах позиций ВС Азербайджана