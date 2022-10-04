Казань, , 09:26 — REGNUM В Татарии промышленное производство за восемь месяцев 2022 года увеличилось на 9,3%, по сравнению с январем-августом прошлого года, передает Татарстанстат.

Производство стройматериалов Tatarstan.ru

Наибольший рост индекса демонстрируют обрабатывающие производства (+12,1% к январю-августу 2021 года). Сырьевая отрасль нарастила производство на 6%. На 0,3% растут сегменты, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Энергетический сектор снизил объемы производства на 0,2%.

Только в августе 2022 года в республике существенно увеличились объемы производства (по сравнению с августом прошлого года) автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+44,9%); металлургического производства (+37,4%), выпуск лекарственных средств и материалов (+25,1%).

На 8,2% снизилось производство текстильных изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Производство изделий из соломки и материалов для плетения упало на 3,8%.

Ранее ИА REGNUM передавало, что переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарии на 15–25%, а также снизить сроки доставки более чем в 2 раза.

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