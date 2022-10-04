Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:28 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области двое местных жителей предстали перед судом по обвинению в обороте немаркированных табачных изделий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что незаконную деятельность мужчины вели с 2020 по 2022 год. Они закупали немаркированные табачные изделия и направляли их в торговые точки Нижнего Тагила. Контрафакт уральцы хранили в гараже, откуда изъяли более 98 тыс. пачек сигарет на сумму свыше 8 млн рублей.

Суд назначил мужчинам наказание в виде двух с половиной лет и двух лет четырёх месяцев принудительных работ. Кроме того, с заработной платы они выплатят 20% в доход государства.