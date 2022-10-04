Уфа, , 09:22 — REGNUM Число тепличных комплексов намерены увеличить в Башкирии. Об этом 4 октября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Теплица Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он сообщил, что сейчас в Башкирии функционируют 56 тепличных комплексов, в том числе 30 — промышленного типа и четыре — на светокультуре, позволяют выращивать овощи круглогодично.

Назаров сообщил, что в настоящее время идет модернизация двух фермерских хозяйств в Аургазинском и Давлекановском районах.

Чиновник сообщил, что в 2023—2024 годах планируется возвести новую теплицу на светокультурах в Буздякском районе.

«К уже имеющемуся урожаю в 11 тысяч тонн, как в прошлом году, они будут выращивать 9 900 тонн огурцов и 6 600 томатов», — сообщил Назиров.

Он также сообщил, что в межсезонье жители региона не должны зависеть от импортных поставок.

«У нас обширные территории, которые позволяют создавать тепличные хозяйства и развивать сельхозпереработку», — в заключении написал он.

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