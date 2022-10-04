Рыбинск, Ярославская область, , 09:24 — REGNUM В Ярославской области женщина потерялась в лесу вместе с трёхлетним сыном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили волонтёры «ЯрСпас».

Лес Николай Михальченко © ИА REGNUM

ЧП произошло в Рыбинском районе. Женщина позвонила своему знакомому и рассказала, что заблудилась. Волонтёры совместно с сотрудниками полиции организовали экстренный поиск.

«В Рыбинском районе Ярославской области 03.10.2022 вечером в полицию поступило сообщение о том, что днем в районе деревни Кабатово ушла в лес местная жительница с трехлетним сыном. Незамедлительно сотрудниками полиции были организованы поисковые мероприятия, к поиску привлечены волонтеры», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мать с сыном нашли живыми около девяти часов вечера. Ближе к полуночи потерявшихся эвакуировали из леса.

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