Астана, , 09:16 — REGNUM В Казахстане поток выезжающих граждан России превысил число тех, кто въезжает в страну. Об этом 3 октября сообщил журналистам министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

Казахстан, граница с Киргизией Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что 3 октября из Казахстана выехали 11 тыс. граждан РФ, а въехали 7 тыс. По словам главы МВД, ситуация на российско-казахстанской границе нормализовалась.

«С 21 сентября в Казахстан въехало более 200 тыс. граждан России, выехало — 147 тыс.», — сообщил Ахметжанов.

Напомним, пропускные пункты на российско-казахстанской границе не справлялись с потоком желающих въехать в Казахстан в течение нескольких дней после того, как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Из-за этого на территории России перед пограничными КПП скопилось больше количество людей.

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