Роли, США, , 09:14 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:1.

Хоккей Santeri Viinamäki

На шестой минуте матча счёт открыл российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов.

После этого хоккеисты «Каролины» забросили восемь шайб. По дублю оформили Дерек Степан и Мартин Нечас, ещё по голу забили Йеспери Котканиеми, Стефан Носен, Брент Бёрнс и Брэди Шей.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.

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