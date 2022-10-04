Донецк, 4 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 4 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:20 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:35 боевики ВСУ осбтреляли из Красногоровки Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибра 155 мм.