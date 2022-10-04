Грозный, , 09:14 — REGNUM Интерес туристов к Чечне растет из года в год. В 2022 году поток туристов в республику увеличился на 60%. Об этом сообщил министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев.

Курорт «Ведучи» Пресс-служба АО «Кавказ. РФ»

По его словам, в основном на фоне санкций растет привлекательность Чечни у российских туристов. Что касается гостей из-за рубежа, то, как отметил министр, пока рассчитывать на увеличение турпотока иностранцев не стоит.

«Мы готовили аэропорт к тому, чтобы он мог принимать туристов по электронной визе. То решение, которое было принято правительством РФ о внедрении электронных виз для 52 стран мира, пока все это недейственно. Посмотрим, как будут вести себя дружественные страны», — цитирует Байтазиеваа ИА «Чечня Сегодня».

Ранее директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов минтуризма республики Мед Атиев на полях туристического форума «Открытый Дагестан 2022» сообщил, что в зимний период Чечню посетят около 70 тыс. туристов, что на 40-45% больше, чем в прошлом году.