Оренбург, , 09:09 — REGNUM В Оренбурге в рамках международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» организуют благотворительный вечер. Вырученные средства направят в поддержку мобилизованных оренбуржцев, сообщили 4 октября в минкультуры региона.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Благотворительное мероприятии пройдёт 15 октября в кинотеатре «Космос». Артисты, режиссёры и кинокритики решили поддержать благотворительным проектом «Участники кинофестиваля — защитникам России» резервистов, призванных в ряды Вооружённых сил в период частичной мобилизации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» состоится с 14 по 19 октября. Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер заявил, что мероприятие пройдёт скромно, без красных дорожек. Выручку от продажи билетов на кинофестивальные мероприятия отдадут мобилизованным резервистам.

Читайте ранее в этом сюжете: Выручку от билетов на кинофестивале в Оренбурге отдадут мобилизованным

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье поручено адресно работать с призывниками-резервистами