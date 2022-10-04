Москва, 4 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Власти Республики Куба планируют до конца 2022 года подключиться к российской Национальной системе платежных карт (НСПК) «Мир», пишут «Известия» со ссылкой на посольство Кубы в Москве.

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Гавана совместно с НСПК работает над внедрением системы «Мир» с конца 2021 года. Основное внимание будет уделено использованию карт «Мир» в банкоматах на всей территории Кубы.

В посольстве Кубы отметили, что видят в этом огромный потенциал, это значительно облегчит финансовые операции между двумя странами и станет преимуществом для российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый банк может создать Турция в качестве альтернативы для работы с картами российской платёжной системы «Мир».

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