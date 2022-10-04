Москва, , 09:06 — REGNUM Свыше 70 тыс. запросов на запись добровольцем принято на портале государственных услуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

Зампред правительства в видеообращении рассказал о новых сервисах портала госуслуг, связанных со специальной военной операцией России на территории бывш. УССР. В частности, опцией записи в добровольцы воспользовались уже свыше 70 тыс. человек.

«Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник», — сказал Чернышенко.

Также на портале появился сервис для обжалования решений о мобилизации.