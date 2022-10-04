Москва, , 09:05 — REGNUM Комитет Совфеда по госстроительству рекомендовал верхней палате парламента одобрить федеральные конституционные законы о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

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Статусы регионов различаются, отметил глава комитета Совфеда Андрей Клишас. Он обратил внимание на то, что в состав входят две республики и два региона.

«Я уверен, что мы будем законы править, потому что жизнь намного богаче, чем мы понимаем это сегодня», — сказал Клишас.

Проектами федеральных конституционных законов будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Закрепляются особенности функционирования банковской и финансовой системы. Ряд положений касается военной интеграции.

Госдума обсудила документы 3 октября на пленарном заседании.

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