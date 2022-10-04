Лондон, , 09:03 — REGNUM Европейское единство в борьбе с Россией может потерпеть крах. К этому может привести приход к власти правых сил. Такой сценарий в интервью американскому журналу Fortune описал профессор Уорикского университета Марк Харрисон.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люди, которые переживают глубокие социальные потрясения, ищут безопасности и, скорее всего, устремят свои взоры в сторону партий, которые говорят о поддержке порядка, который благоприятствует «простым людям», — считает эксперт.

По его словам, «популизм несет большую угрозу европейскому единству, поскольку континент готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России».

Издание напомнило о росте популярности правых политических движений. В частности, речь идёт о Венгрии, Франции, где лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен незначительно уступив действующему глава Пятой республики заняла второе место на президентских выборах. А также Италия, где победу недавно одержала правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье Global Times отмечалось, что появляются всё новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится всё более ненадёжной по мере того, как её членам приходится сталкиваться с практическими потерями, вызванными антироссийскими санкциями.