На Таймыре завершена акция Минобороны «Сила в правде»
Дудинка, Красноярский край, 4 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В таймырском порту Дудинке, расположенном на Енисее, на севере Красноярского края, 3 октября завершила работу акция Минобороны России «Сила в правде». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.
Акция, призванная поддержать военнослужащих, героически и достойно сражающихся с киевскими нацистами на воссоединившихся с Россией территориях б. УССР, начала свою работу на Таймыре 24 сентября. В ней приняли участие экипажи большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко», действовавшего в районах Северного морского пути в составе арктической группировки кораблей СФ, и большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», на борту которого размещены выставки о Великой Отечественной войне и современных Вооружённых силах России. Перед северянами также выступали творческие коллективы и спортивные команды флота.
Перед жителями и гостями Дудинки выступили артисты ансамбля песни и пляски СФ, исполнившие знаменитые песни военных лет, казачьи, матросские и народные пляски. На борту БДК «Иван Грен» прошла торжественная церемония приёма 118 школьников Таймыра в ряды Юнармии.
Как сообщало ИА REGNUM, экипажи большого десантного корабля «Иван Грен» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине героической обороны порта Диксон от немецко-фашистских захватчиков.