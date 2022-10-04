Дудинка, Красноярский край, 4 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В таймырском порту Дудинке, расположенном на Енисее, на севере Красноярского края, 3 октября завершила работу акция Минобороны России «Сила в правде». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

ВМФ России БДК «Иван Грен»

Акция, призванная поддержать военнослужащих, героически и достойно сражающихся с киевскими нацистами на воссоединившихся с Россией территориях б. УССР, начала свою работу на Таймыре 24 сентября. В ней приняли участие экипажи большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко», действовавшего в районах Северного морского пути в составе арктической группировки кораблей СФ, и большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», на борту которого размещены выставки о Великой Отечественной войне и современных Вооружённых силах России. Перед северянами также выступали творческие коллективы и спортивные команды флота.

пресс-служба СФ «За 10 дней стоянки у причала… Дудинки корабли Северного флота посетили более 6,5 тысяч человек, в том числе представители пяти коренных народов Таймыра — долганы, ненцы, нганасаны, энцы и эвенки. Посмотреть на историю и современность российских Вооружённых сил приезжали из самых отдалённых мест, посёлков и сёл, расположенных на берегах самой многоводной реки России — Енисея».

Перед жителями и гостями Дудинки выступили артисты ансамбля песни и пляски СФ, исполнившие знаменитые песни военных лет, казачьи, матросские и народные пляски. На борту БДК «Иван Грен» прошла торжественная церемония приёма 118 школьников Таймыра в ряды Юнармии.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи большого десантного корабля «Иван Грен» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине героической обороны порта Диксон от немецко-фашистских захватчиков.