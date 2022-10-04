Москва, 4 октября 2022, 09:07 — REGNUM Министерство обороны России показало боевую работа расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа в ходе спецоперации.
В ходе боевого дежурства расчеты БПЛА в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации.
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