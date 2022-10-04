Москва, 4 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало боевую работа расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа в ходе спецоперации.

Андрей Русов Беспилотник «Орлан-10»

В ходе боевого дежурства расчеты БПЛА в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей.

«Во время выполнения боевых задач расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом» и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты и огневые точки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры», — сообщили в Министерстве обороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации.

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