Бухарест, 4 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Представители Службы гражданской обороны Румынии приступили к тотальной проверке состояния бомбоубежищ по всей стране. Об этом 4 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, в течение ближайшей недели специальные инспекторы оценят технические характеристики более 4,5 тыс. соответствующих объектов.

«Такие убежища должны спасать мирное население не только от авианалетов, но и от ядерного удара», — говорится в заявлении Службы гражданской обороны Румынии.

При этом, как сообщают независимые эксперты, абсолютное большинство подобных укрытий превратилось в складские помещения и мусоросборники.