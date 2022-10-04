Баунтовский район, Бурятия, 4 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Баунтовском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту загрязнения поверхностных вод. Нарушения были выявлены сотрудниками прокуратуры и Росрыболовства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Территория». реж. Александр Мельник. 2014. Россия Золотодобыча

В ходе проверки выяснилось, что по вине работника золотодобывающей компании произошло загрязнение ручьёв Каменка, Левая Каменка и Правая Каменка, а также изменены их русла. В результате общий ущерб превысил 300 тыс. рублей.

«Материалы проверки направлены прокурором района в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений», — отметили в ведомстве.

Действия работника были квалифицированы как «загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод с причинением существенного вреда рыбным запасам. Ущерб рыбным ресурсам был возмещён в полном объёме в ходе расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий. По итогам проверок в прошлом году, проведённых в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области, были выявлены многочисленные нарушения.

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