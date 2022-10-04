Берлин, 4 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха раскритиковали «со всех сторон» за утверждение о том, что ФРГ находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

Фразу «мы воюем с Путиным» Лаутербах (СДПГ) использовал ранее в своём комментарии в Twitter. Издание отмечает, что правительство ФРГ на протяжении нескольких месяцев всеми силами старалось показать, что Германия не участвует в конфликте Москвы и Киева.

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт (СДПГ) заявила в эфире телеканала ARD, что правительство твёрдо придерживается своей позиции: ни Германия, ни НАТО не будут участвовать в конфликте. Однако к этому времени слова Лаутербаха уже распространили румынские, испанские, польские, турецкие и другие СМИ.

Депутат бундестага Александр Мюллер (СДПГ), упрекая Лаутербаха, заверил, что ни одного немецкого солдата даже в будущем не отправят на территорию б. УССР. Недопустимо, чтобы подобное заявление осталось без ответа за стороны правительства, добавил он.

«Утверждение, что мы находимся в состоянии войны с Путиным, особенно опасно, потому что оно подтверждает именно путинский нарратив», — сказал Мюллер.

Главу минздрава раскритиковали лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш и секретарь парламентской группы ХДС/ХСС Торстен Фрей. Они заявили, что «военная» риторика министра безответственна. Лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала не только Лаутербаха, но и всё правительство за безрассудный риск «вовлечь Германию в третью мировую войну».

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