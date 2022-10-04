Кемерово, 4 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области первые 435 семей мобилизованных уже получили региональные выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Напомним, что по решению губернатора Сергея Цивилёва, в региональный закон о поддержке участников спецоперации внесены изменения — все мобилизованные с 21 сентября кузбассовцы получат по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 16 сентября.

«Важно, чтобы ребята были уверены, что у них всё в порядке дома, поэтому выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно, — прокомментировал Цивилёв. — Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей уже поступают на счета, их получили первые 435 семей. В регионе работает штаб, где можно уточнить всю необходимую информацию — в каждом индивидуальном случае».

По данным правительства региона, разработан и утверждён порядок предоставления единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции.